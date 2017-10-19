Caner'e kötü haber! Direk dansı, spor dalı olarak kabul edilecek

ASENA Atalay'ın direk dansı yapmasını sürekli kınayan Caner Erkin, çocuklarını almak için bu durumu kullanıyordu. Ancak direk dansı, Uluslararası Spor Birliği tarafından spor dalı olarak kabul edildi.

"ASENA KENDİMİ OLİMPİYATLARA HAZIRLIYORUM" DER

Asena Atalay'ın direk dansı yapması eski eşi Caner Erkin'in dava dilekçesinde yer almıştı. Erkin "Asena oğluyla ilgilenmiyor, kulüplerde direk dansı yapıyor" demişti. Direk dansının spor dalı olarak resmen kabul edilmesinin ardından sosyal medyada "Asena mahkemede artık kendini 'Olimpiyatlara hazırlanıyordum' deyip savunabilecek" şeklinde yorumlar yapıldı.