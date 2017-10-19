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Caner'e kötü haber! Direk dansı, spor dalı olarak kabul edilecek

Oğlunun velayetini almak için sürekli eşi eşi Asena Atalay'ın direk dansı yaptığını söyleyen Caner Erkin'e kötü haber geldi. Direk dansı, spor dalı olarak kabul edildi

Caner'e kötü haber! Direk dansı, spor dalı olarak kabul edilecek

Oğlunun velayetini almak için sürekli eşi eşi Asena Atalay'ın direk dansı yaptığını söyleyen Caner Erkin'e kötü haber geldi. Direk dansı, spor dalı olarak kabul edildi

19 Ekim 2017 Perşembe 09:10
Caner'e kötü haber! Direk dansı, spor dalı olarak kabul edilecek
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ASENA Atalay'ın direk dansı yapmasını sürekli kınayan  Caner Erkin, çocuklarını almak için bu durumu kullanıyordu. Ancak direk dansı, Uluslararası Spor Birliği tarafından spor dalı olarak kabul edildi.

"ASENA KENDİMİ OLİMPİYATLARA HAZIRLIYORUM" DER

Asena Atalay'ın direk dansı yapması eski eşi  Caner Erkin'in dava dilekçesinde yer almıştı. Erkin "Asena oğluyla ilgilenmiyor, kulüplerde direk dansı yapıyor" demişti. Direk dansının spor dalı olarak resmen kabul edilmesinin ardından sosyal medyada "Asena mahkemede artık kendini 'Olimpiyatlara hazırlanıyordum' deyip savunabilecek" şeklinde yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Caner ErkinAsena Atalay
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