Caner'den yıllar sonra gelen Tülin itirafı!

EKRANLARIN en çok tanınan damadı Caner Toygar, Esra Erol'un evlendirme programında sonunda aradığı mutluluğu bulmuş ve Berke Kentli ile evlenmişti. Ancak işler Caner Toygar'ın istediği gibi gitmemiş ve eşi Berke ile ciddi sorunlar yaşamıştı.

Berke beni hiç bir zaman sevmedi. Tülin’le bize milyonlar verdiler, yine de evlenmedim." diyerek cevap vermişti.

'ŞİMDİ 15 YAŞINDA ÇOCUĞUM OLURDU'

Caner Toygar o sözlerin ardından Esra Erol'un programında Tülin ile ilgili bir itirafta daha bulundu.

Caner "Keşke Tülin ile evlenseydim. Şimdi 15 yaşında çocuğum olurdu. Onun da hataları oldu benim de oldu. Hakkını helal etsin" dedi.