Caner'den yıllar sonra gelen Tülin itirafı!

EKRANLARIN en çok tanınan damadı Caner Toygar, Esra Erol'un evlendirme programında sonunda aradığı mutluluğu bulmuş ve Berke Kentli ile evlenmişti. Ancak işler Caner Toygar'ın istediği gibi gitmemiş ve eşi Berke ile ciddi sorunlar yaşamıştı.
Berke beni hiç bir zaman sevmedi. Tülin’le bize milyonlar verdiler, yine de evlenmedim." diyerek cevap vermişti.
'ŞİMDİ 15 YAŞINDA ÇOCUĞUM OLURDU'
Caner Toygar o sözlerin ardından Esra Erol'un programında Tülin ile ilgili bir itirafta daha bulundu.
Caner "Keşke Tülin ile evlenseydim. Şimdi 15 yaşında çocuğum olurdu. Onun da hataları oldu benim de oldu. Hakkını helal etsin" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.