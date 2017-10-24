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Caner'den yıllar sonra gelen Tülin itirafı

Eşi Berke ile olan boşanma davası sebebiyle zor günler geçiren Caner Toygar, Esra Erol'un programında "Keşke Tülin'le evlenseydim. Şimdi 15 yaşında çocuğum olurdu" dedi

Caner'den yıllar sonra gelen Tülin itirafı

Eşi Berke ile olan boşanma davası sebebiyle zor günler geçiren Caner Toygar, Esra Erol'un programında "Keşke Tülin'le evlenseydim. Şimdi 15 yaşında çocuğum olurdu" dedi

24 Ekim 2017 Salı 17:44
Caner'den yıllar sonra gelen Tülin itirafı
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CANER Toygarlı ve Berke Kentle arasındaki boşanma davasında olay ifşalar arka arkaya gelirken günün itirafı Tülin Koca'yla ilgili oldu. Caner, Tülin hakkında "Keşke onunla evlenseydim" dedi.

CANLI YAYINA DAMGA VURAN İTİRAF

Esra Erol'un programına çıkan Caner Toygar, evini aratan eşi Berke Kentli hakkında ağır laflar ederken eski aşkıyla ilgili itirafı patlattı.

"ŞİMDİ 15 YAŞINDA ÇOCUĞUM OLURDU"

Caner "Keşke Tülin ile evlenseydim. Şimdi 15 yaşında çocuğun olurdu. Onun da hataları oldu benim de oldu. Hakkını helal etsin" dedi.

"BİR KEZ BİLE KÖTÜ KONUŞMADI"

Caner, Tülin'in kendisi hakkında hiç olumsuz konuşmadığını belirterek, "Benim en deli çağlarım, sinirli çağlarımdı ama bir kez bile çıkıp konuşmadı. Benim evlendiğim kadın bana tuzak kuruyor" diye konuştu.

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ToygarlıEsra ErolMagazin
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