Candan Erçetin ‘Hayat çok kısa’

CANDAN Erçetin dün akşam İzmir’de unutulmaz bir konser verdi. Unutulmaz şarkılarıyla hafızalarda yer eden Candan Erçetin, söylediği Fransızca ve İngilizce şarkıların yanı sıra Balkan şarkılarıyla da izleyenlere keyifli saatler yaşattı. Erçetin'in güzelliği ve şıklığıyla dikkat çektiği konserde misafirler şarkılara coşkuyla eşlik etti. 5 binden fazla kişinin izlediği konserde güzel sanatçı ;Candan Erçetin, İzmir'de olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. “Hayat çok kısa, dertler hep var; hep de olacak. Umutlar yanı sıra geldiğinde hayat kendi dengesini kuruyor. Elimizden geldiğince güzel günlerimizi arttıralım.” diyerek konserini tamamladı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.