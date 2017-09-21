Candan Erçetin ‘Hayat çok kısa’

CANDAN Erçetin dün akşam İzmir’de unutulmaz bir konser verdi. Unutulmaz şarkılarıyla hafızalarda yer eden Candan Erçetin, söylediği Fransızca ve İngilizce şarkıların yanı sıra Balkan şarkılarıyla da izleyenlere keyifli saatler yaşattı. Erçetin'in güzelliği ve şıklığıyla dikkat çektiği konserde misafirler şarkılara coşkuyla eşlik etti. 5 binden fazla kişinin izlediği konserde güzel sanatçı ;Candan Erçetin, İzmir'de olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. “Hayat çok kısa, dertler hep var; hep de olacak. Umutlar yanı sıra geldiğinde hayat kendi dengesini kuruyor. Elimizden geldiğince güzel günlerimizi arttıralım.” diyerek konserini tamamladı.