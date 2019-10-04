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Can Yaman İspanya yolcusu

Oyuncu Can Yaman, önceki akşam Bebek’teki bir mekandan çıkarken görüntülendi

MAGAZİN 04.10.2019, 08:55
Can Yaman İspanya yolcusu
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Her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Can Yaman, yakında bir televizyon programına katılmak için İspanya’ya gideceğini açıkladı. Can Yaman bir süre gazetecilerle şakalaştıktan sonra ATM'den para çekerek evinin yolunu tuttu.

#CAN YAMAN
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