Çağla Şıkel'den kendisine 'Taş gibisin' diyen erkek takipçisine sert yanıt!

ÇOCUKLARIYLA birlikte çıktığı tatilden çekilmiş bikinili kareleriyle takipçilerini kendisine hayran bırakan Çağla Şıkel bir erkek takipçisinden gelen yoruma verdiği cevapla rahatsızlığını dile getirdi.

TOKAT GİBİ CEVAP

Temmuz ayının gelişini çektiği bir selfie ile müjdeleyen Çağla Şıkel bu karenin altına gelen; “Taş gibisin maşallah, gün geçtikçe güzelleşen tek kişi sizsiniz nasıl oluyor bu bana söyleyin ben de hanımıma söyleyeyim” şeklinde bir yoruma kayıtsız kalamadı ve “Sizin gibi adamlardan uzak durarak” şeklinde bir yanıt verdi.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2019, 11:30