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Çağla, birlikte sahneye çıktığı eski eşini gölgede bıraktı

Emre Altuğ ile 2 yıl önce boşanan Çağla Şıkel, eski eşinin yeni albüm lansmanı için bale yaptı. Şıkel, yaptığı hareketlerle herkesi büyüledi

Çağla, birlikte sahneye çıktığı eski eşini gölgede bıraktı

Emre Altuğ ile 2 yıl önce boşanan Çağla Şıkel, eski eşinin yeni albüm lansmanı için bale yaptı. Şıkel, yaptığı hareketlerle herkesi büyüledi

18 Ekim 2017 Çarşamba 12:23
Çağla, birlikte sahneye çıktığı eski eşini gölgede bıraktı
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YENİ albümünün tanıtımı için eski eşi Çağla Şıkel'e dans yapması için teklif götüren Emra Altuğ herkesi şaşırtmıştı. Şıkel eski eşinin teklifini kırmadı.

DANSIYLA HERKESİ BÜYÜLEDİ

Çağla Şıkel, eski eşi şarkı söylerken bale yaptı. Şıkel'in yaptığı hareketler herkesi büyüledi. Kolay kolay bale performansıyla göremediğimiz ünlü mankenin bu anları herkesi şaşırttı.

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Anahtar Kelimeler:
çağla şikelEmre Altuğ
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