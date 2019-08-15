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Son Dakika

Çağatay Ulusoy'un yeni imajı Ben Fero'ya benzetildi

Oyuncu Çağatay Ulusoy, saçlarını kazıttı. Yeni imajını Instagram hesabından paylaşan Ulusoy, son haliyle rapçi Ben Fero'ya benzetildi

MAGAZİN 15.08.2019, 17:16 Enes Subaşı
Çağatay Ulusoy'un yeni imajı Ben Fero'ya benzetildi
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ÇAĞATAY Ulusoy'un yeni imajı Ben Fero'ya benzetildi.Instagram'da son paylaşımını 3 ay önce yapan Çağatay Ulusoy, yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. Saçlarını kazıtan Ulusoy, son görüntüsüyle son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiren ve Demet Akalın ile klip çeken rapçi Ben Fero'ya benzetildi. Çağatay Ulusoy, daha önce de 'Çukur' dizisi için saçlarını 3 numara kestirmişti.

#Çağatay Ulusoy #Ben Fero
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