ÇAĞATAY Ulusoy'un yeni imajı Ben Fero'ya benzetildi.Instagram'da son paylaşımını 3 ay önce yapan Çağatay Ulusoy, yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. Saçlarını kazıtan Ulusoy, son görüntüsüyle son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiren ve Demet Akalın ile klip çeken rapçi Ben Fero'ya benzetildi. Çağatay Ulusoy, daha önce de 'Çukur' dizisi için saçlarını 3 numara kestirmişti.