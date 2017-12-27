Çağatay'ın istediği güzel, Adnan Oktar'ın kediciği çıktı

BAŞROLDE oyuncu Çağatay Ulusoy'un yer alacağı ilk Türk orijinal Netflix dizisinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Yakışıklı oyuncunun partner olarak Melisa Aslı Pamuk'u istediği öğrenildi.
ADNAN OKTAR'IN PROGRAMINA KONUK OLMUŞTU
Hayatı merak edilen Melisa Aslı Pamuk'un ünlü olmadan önce Adnan Oktar'ın programına konuk olduğu görüntüler yeniden gündeme geldi.
TÜRKİYE GÜZELİ SEÇİLİNCE HAYATI DEĞİŞTİ
1991 yılında Hollanda'da dünyaya gelen Melisa Aslı Pamuk, 2011 yılında Türkiye güzeli seçilerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
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