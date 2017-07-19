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Çağatay Akman'dan açık havada halk konseri

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi, son zamanlarda müzik piyasasına giren şarkıcılarından Çağatay Akman’ı düzenlediği konser programında Beyşehirli hayranlarıyla buluşturdu

Çağatay Akman'dan açık havada halk konseri

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi, son zamanlarda müzik piyasasına giren şarkıcılarından Çağatay Akman’ı düzenlediği konser programında Beyşehirli hayranlarıyla buluşturdu

19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:58
Çağatay Akman'dan açık havada halk konseri
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GÖL sahilindeki festival meydanında açık hava halk konserleri kapsamında Beyşehirli sevenleri için sahne alan Çağatay Akman, gençlerin son zamanlarda dilinden düşürmediği 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' parçasının yanı sıra çeşitli şarkıları da seslendirdi. Alandaki kalabalığın da eşlik ettiği konserinde Akman, başarılı performans sergiledi. Özellikle gençlerin beğenisini kazanan sanatçı Akman, sahne aldığı festival alanında seslendirdiği şarkılarla kitlesine güzel bir gece yaşattı. Akman, 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' isimli şarkısını, hayranlarından gelen istek üzerine defalarca seslendirdi. 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, konser programı esnasında Akman’a ay yıldız armalı bir plaket vererek teşekkür etti. Akman, Başkan Özaltun ile birlikte özçekim yaparak meydanı dolduran kalabalığı konser programında ölümsüzleştirdi.
  
Festival meydanını dolduran Akman'ın hayranı gençlere seslenen Belediye Başkanı Murat Özaltun, gençlerin mutluluğunu görmenin kendilerini de mutlu ettiğini dile getirdi. Alanın yine hınca hınç dolu olmasının ve konser programına gösterilen yoğun ilginin kendilerini çok sevindirdiğini belirten Başkan Özaltun, “Dün de söylemiştim; bugün de söylüyorum. Şöyle baktığımız zaman alanda hep genç kardeşlerim var. Dolayısıyla genç kardeşlerimiz bizden ne isterse, biz sizler için yapmaya özen göstereceğiz. Sizler yeter ki isteyin. Bizler isteklerinizi yapmaya devam edeceğiz. Önemli olan sizlerin mutluluğu, önemli olan bizlerin bu birlikteliği. İnşallah bu birlikteliklerimiz daim olsun” dedi.

FOTOĞRAF ÇEKTİREMEYEN MİNİK HAYRANLARI GÖZYAŞALRINA HAKİM OLAMADI

Öte yandan, Çağatay Akman’la sahnede fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarışan hayranlarından bunu başaramayanlar ise gözyaşlarına hakim olamadı. Akman, önlerde kendisini izleyen engelli bir hayranını ise sahneye davet ederek, yanaklarından öptü ve birlikte fotoğraf çektirdi. Akman’ın konseri öncesinde, ön sıralardan yer kapabilmek için birçok hayranı saatler öncesinde alanı doldurmaya başlarken, gerilerde kalıp kısa boyları nedeniyle göremeyen minik hayranları ise kamera çekimi yapılan platformun demirlerine tutunarak sanatçıyı izleme imkanı buldu.

Seslendirdiği şarkılar esnasında kendi konserinin bazı bölümlerini cep telefonuyla özçekim yaparak sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlayan Akman, Beyşehir’deki heyecan ve coşkuya hayran kaldığını aktararak, gelenlere teşekkür etti.
  
Başkan Özaltun, bu yıl ikincisi düzenlenen “Uluslararası Demokrasi Şöleni ve Halk Konserleri” programındaki organizasyonları gerçekleştiren ve katkı sunan kişi ve kuruluşların temsilcilerini de sahneye davet ederek birer plaket takdim etti.

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Çağatay AkmanKonyaBeyşehirKonserGece Gölgenin Rahatına BakBugün
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