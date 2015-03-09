Çağan bebek alışveriş turunda

09 Mart 2015 Pazartesi 06:00
TEYZESİ Gönül, yengesi Büşra Yanıkgönül ve annesi Tenay Demirbaş ile alışverişe çıkan Çağan, sevimli halleriyle ilgi odağı oldu. Alışveriş sonrası yemek molası veren aile, çektirdikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştirdiler. Çağan bebek jean pantolonu, triko kazağı ve sevimli şapkasıyla görenleri kendisine hayran bıraktı.
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Son Güncelleme: 09.03.2015 17:47