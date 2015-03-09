Çağan bebek alışveriş turunda

TEYZESİ Gönül, yengesi Büşra Yanıkgönül ve annesi Tenay Demirbaş ile alışverişe çıkan Çağan, sevimli halleriyle ilgi odağı oldu. Alışveriş sonrası yemek molası veren aile, çektirdikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştirdiler. Çağan bebek jean pantolonu, triko kazağı ve sevimli şapkasıyla görenleri kendisine hayran bıraktı.