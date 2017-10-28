Cadılar Bayramı kostümü beğen butonunu çökertti

SOSYAL medya fenomeni Berkcan Güven ile balkonuna Türk bayrağı asarken çekilmiş fotoğrafıyla adından söz ettiren Amanda Cerny, Cadılar Bayramı kostümünü sosyal medyada yayınladı.
BEĞEN BUTONU ÇÖKTÜ
18 milyon yakın takipçisi olan Amanda Cerny'nin ateşli kostümü kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni aldı.
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