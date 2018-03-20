Büyük vefasızlık! Yalnızlığa terk edilen usta oyuncu, yoğun bakımda

HASTANEDE tedavi gören usta oyuncu Ulvi Doğan'ı hiç kimsenin ziyaret etmediği, sanat dünyasının büyük bir vefasızlık gösterdiği ortaya çıktı. Doğan'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

'Altın Ayı' ödüllü 'Susuz Yaz' filminin yapımcısı ve başrol oyuncusu Ulvi Doğan'ın bir süredir hastanede yaşam mücadelesi verdiği ve Doğan'ın durumunun ağırlaşıp yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

KİMSE ZİYARET ETMEMİŞ

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu'nun köşesinde yer alan habere göre, 70'li yıllarda ayrıldığı Türkiye'ye dönünce Yakacık'taki Sanatçı Yaşam Evi'ne alınan ve üç yıldır kimsenin ziyaret etmediği 86 yaşındaki Doğan, bir dizi sağlık sorunları yaşayınca hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alındı.