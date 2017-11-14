Büyük sürpriz! Haluk ve Meltem yolun sonuna geldi

KANAL D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'da Haluk ve Meltem'in ayrılığı herkesi üzmüştü. Şimdiye kadar izlemiş olduğumuz romantik, komik ve neşe dolu anlarıyla herkesi etkileyen Haluk ve Meltem ilişkisi son bölümlerde duygusal anlara sahne olmaya başladı.
REYTİNGLER YÜKSELİŞE GEÇTİ
Haluk ve Meltem'in ayrılığının ardından reyinglerde ciddi bir yükselişe geçen dizide farklı alternatifler üzerinde durulmaya başladı.
YOLUN SONUNA GELDİLER
Önümüzdeki haftalarda yayınlanacak yeni bölümlerde Haluk ve Meltem'i boşamayı hedefleyen yapımcı Birol Güven'in Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisine yeni bir yol çizecek.
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