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Büyük sürpriz! Haluk ve Meltem yolun sonuna geldi

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın'da reytingleri yükselten Haluk ve Meltem ayrılığı önümüzdeki bölümlerde boşanma ile sonuçlanacak

Büyük sürpriz! Haluk ve Meltem yolun sonuna geldi

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın'da reytingleri yükselten Haluk ve Meltem ayrılığı önümüzdeki bölümlerde boşanma ile sonuçlanacak

14 Kasım 2017 Salı 09:17
Büyük sürpriz! Haluk ve Meltem yolun sonuna geldi
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KANAL D ekranlarında yayınlanan  Çocuklar Duymasın'da Haluk ve Meltem'in ayrılığı herkesi üzmüştü. Şimdiye kadar izlemiş olduğumuz romantik, komik ve neşe dolu anlarıyla herkesi etkileyen Haluk ve Meltem ilişkisi son bölümlerde duygusal anlara sahne olmaya başladı.

REYTİNGLER YÜKSELİŞE GEÇTİ

Haluk ve Meltem'in ayrılığının ardından reyinglerde ciddi bir yükselişe geçen dizide farklı alternatifler üzerinde durulmaya başladı.

YOLUN SONUNA GELDİLER

Önümüzdeki haftalarda yayınlanacak yeni bölümlerde Haluk ve Meltem'i boşamayı hedefleyen yapımcı  Birol Güven'in Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisine yeni bir yol çizecek.

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