Büyük göğüslerinden dert yanan Miray bıçak altına yatacak

KANAL D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Vatanım Sensin'de Hilal karakterini canlandıran Miray Daner, radikal bir karar alarak göğüslerini küçülttürecekmiş.
BÜYÜK GÖĞÜSLERİNDEN DERT YANIYORMUŞ
Giydiği hiçbir kıyafet istediği gibi olmayan ve spor yaparken oldukça zorlanan Miray Daner'in göğüslerinden çok rahatsız olduğu yakın çevresine bu konuda dert yandığı iddia edildi.
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