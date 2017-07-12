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Büyük Göç filminin oyuncuları kimler?

2014 yılında vizyona giren Büyük Göç filminin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki filmin oyuncuları ve başrol karakterleri kimler? İşte Büyük Göç filminin oyuncu kadrosu ve filmin konusu

Büyük Göç filminin oyuncuları kimler?

2014 yılında vizyona giren Büyük Göç filminin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki filmin oyuncuları ve başrol karakterleri kimler? İşte Büyük Göç filminin oyuncu kadrosu ve filmin konusu

12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:57
Büyük Göç filminin oyuncuları kimler?
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BÜYÜK  Göç
Yönetmen: Ridley Scott
Oyuncular: Christian Bale , Joel Edgerton , Ben Kingsley

Konusu:
Musa ve Ramses, Mısır hükümdarı ailede birlikte yetişirler. Aralarında kan bağı olmasa da birbirlerine son derece yakın iki kardeş gibidirler. Ramses sonunda firavun olur ve Musa'yı da en güvendiği danışmanı ve komutanı yapar. Ancak Ramses, küçükken bir nehrin kenarında bulunan Musa'nın İbrani olduğunu öğrendiğinde kardeşini çölde ölüme terk edecektir. Musa ise piramitlerin yapımında köle olarak çalışmaya zorlanan İbranilerin sesi olmuştur. Bir gün rüyasında tanrının kendisiyle konuştuğunu ve İbranileri özgürleştirmek için yola çıkması gerektiğini görür. Böylece 600.000 köle ile birlikte kırk yıl sürecek uzun bir yolculuğa çıkar. Hedefleri ise 'vaadedilen topraklara' ulaşmaktır...

Ünlü yönetmen Ridley Scott'ın yönetmenliğini yaptığı film, Hz. Musa'nın hayatının önemli dönüm noktalarını konu ediniyor. Tevrat'ın bazı bölümlerinden esinlenerek yazılan hikaye, Musa'nın doğumu ve Mısır kraliyet ailesi tarafından evlat edilişiyle başlıyor. Senaryosunu Bill Collage, Adam Cooper ve Steven Zaillian'ın kaleme aldığı filmin başrollerini Christian Bale, Aaron Paul ve Ben Kingsley paylaşıyor. Christian Bale Hz. Musa rolünü üstlenirken, Ben Kingsley Firavun Ramses rolü ile izleyici karşısına çıkıyor.

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Son Güncelleme: 13.07.2017 14:02
Anahtar Kelimeler:
Büyük GöçFilmChristian BaleBen Kingsley
Yorumlar
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Naci bilgi 2017-07-15 16:29:45

iyi bir filim ramses karakterini canlandiran tip olarak tam benzemis

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Allah'ın(c.c.) kulu 2017-07-13 15:09:53

İzlemeyin. Bir çok yanlışlık var. Zaten tevrattan esinlenilmiş. Selametle...

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Vildan 2017-07-13 00:20:44

Haberde yanlışlık var Ramses rolünü oynayan oyuncu bilgisi hatalı.

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ezgi bobur 2017-07-12 21:34:56

Allah rahmet eylesin

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YUsuf Yılmaz 2017-07-12 22:41:43

Arkadaşlar izlemeyin birçok şey yanlış anlatılmış

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