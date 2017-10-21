Buse Terim'den kızına duygusal mesaj

BUSE Terim, kızının yaş gününü İnstagram hesabından yazdığı duygusal notla kutladı.
Kızının fotoğrafını yayınlayan Buse Terim, "Güzel bebeğim, evimizin gülen yüzü, güneşi... İyi ki doğdun, iyi ki geldin. Seni o kadar çok seviyoruz ki. Ömrün hep böyle gülerek geçsin canım kızım" notunu yazdı.
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