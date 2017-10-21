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Buse Terim'den kızına duygusal mesaj

Buse Terim'in kızı Nil bir yaşına bastı

Buse Terim'den kızına duygusal mesaj

Buse Terim'in kızı Nil bir yaşına bastı

21 Ekim 2017 Cumartesi 13:44
Buse Terim'den kızına duygusal mesaj
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BUSE Terim, kızının yaş gününü İnstagram hesabından yazdığı duygusal notla kutladı.

Kızının fotoğrafını yayınlayan Buse Terim, "Güzel bebeğim, evimizin gülen yüzü, güneşi... İyi ki doğdun, iyi ki geldin. Seni o kadar çok seviyoruz ki. Ömrün hep böyle gülerek geçsin canım kızım" notunu yazdı.

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Son Güncelleme: 21.10.2017 14:14
Anahtar Kelimeler:
İnstagramBuse Terim
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