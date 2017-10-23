Buse Terim bir kez daha anne oluyor!

İKİNCİ bebeğine 12 haftalık hamile olan Buse dün kızının birinci yaşını ailesi ve arkadaşları ile birlikte kutladı. Bu arada bebeğin cinsiyeti de belli oldu. Yine kız geliyor. Fatih Terim'in Merve Çetin'den Yaman adında bir de erkek torunu var.
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