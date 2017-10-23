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Buse Terim bir kez daha anne oluyor!

Fatih Terim'in kızı Buse, 2014'te Volkan Bahçekapılı ile evlenmiş, 21 Ekim 2016'da kızı Nil'i dünyaya getirmişti

Buse Terim bir kez daha anne oluyor!

Fatih Terim'in kızı Buse, 2014'te Volkan Bahçekapılı ile evlenmiş, 21 Ekim 2016'da kızı Nil'i dünyaya getirmişti

23 Ekim 2017 Pazartesi 17:19
Buse Terim bir kez daha anne oluyor!
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İKİNCİ bebeğine 12 haftalık hamile olan Buse dün kızının birinci yaşını ailesi ve arkadaşları ile birlikte kutladı. Bu arada bebeğin cinsiyeti de belli oldu. Yine kız geliyor. Fatih Terim'in Merve Çetin'den Yaman adında bir de erkek torunu var.

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Volkan BahçekapılıBuse TerimFatih Terim
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