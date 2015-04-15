Burs için kavurdular

15 Nisan 2015 Çarşamba 13:03
ALANYA Kadınları Yardımlaşma Derneği (AKYD), kuruluşundan bu yana her düzeyde eğitim alan binlerce gence karşılıksız burs ve para yardımı yaparak, onları 21. yüzyılın bilgi çağına hazırlamaya devam ediyor. Belli bölümlerde ve belli üniversitelerde okuyan öğrencilere burs veren AKYD, öğrencilere aylık olarak burs ödüyor. Bu yardımları arttırmak ve devam ettirmek isteyen AKYD üyeleri, Green Beach Restoran'da 'Geleneksel Kavurma Günü' organizasyonu düzenledi.
AKYD Başkanı Nurcan Okan başkanlığında Sema Akgün, Afitap Tokuş, Nuray Görkey, Hayriye Sarıkadıoğlu, Emine Akman, Asuman Çelik, Ayşe Ayas, Ayten Ayas, Mükerrem Bayar ile üyelerin çalışmaları ve katılımıyla gerçekleştirilen organizasyona çok sayıda kadın da katılarak destek verdi. Bu tür organizasyonlar sayesinde birçok başarılı öğrencilerinden doktor, öğretmen, avukat ve çeşitli dallarda mesleğinde üst noktaya gelmiş bireyler yetiştirildiğini dile getiren Okan, katkılarından dolayı tüm Alanya halkına teşekkür etti.
Öte yandan organizasyona katkıda bulunmak için Alanya Fotoğraf Sanatçıları Kulübü (AFSAK) üyeleri tarafından çekilmiş fotoğraflardan oluşan bir sergi de açıldı. Organizasyona katılan davetliler hem lezzetli ikramları tatma imkanı bulurken, hem de AFSAK üyelerinden fotoğrafçılık hakkında bilgiler aldılar.
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Son Güncelleme: 15.04.2015 12:06