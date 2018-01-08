Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 8 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 8 Ocak 2018 Pazartesi
8 Ocak Günlük Burç Yorumu
WhatsApp yıllardır kullanılan o özelliği kaldırdı
WhatsApp yıllardır kullanılan o özelliği...
Kan şekerini kontrol etmenin 4 yolu
Kan şekerini kontrol etmenin 4...

Burcu Esmersoy'un telefonundan çıplak fotoğrafları çalınmıştı! Flaş gelişme...

Üstsüz görüntülerini sosyal medyaya sızdıran hacker’dan şikayetçi olan Burcu Esmersoy, tüm çağrılara rağmen 15 ay boyunca ifade vermeye gitmeyince dosya kapandı

Burcu Esmersoy'un telefonundan çıplak fotoğrafları çalınmıştı! Flaş gelişme...

Üstsüz görüntülerini sosyal medyaya sızdıran hacker’dan şikayetçi olan Burcu Esmersoy, tüm çağrılara rağmen 15 ay boyunca ifade vermeye gitmeyince dosya kapandı

08 Ocak 2018 Pazartesi 08:01
Burcu Esmersoy'un telefonundan çıplak fotoğrafları çalınmıştı! Flaş gelişme...
banner404

GEÇTİĞİMİZ sene ünlü bir teknoloji şirketinin bulut depolama hizmeti hacklenmiş ve çok sayıda ünlünün özel fotoğrafları internete sızmıştı. Türkiye'de de ünlü manken Burcu Esmersoy, hackerların saldırısına uğramıştı. Akıllı telefonu hacklenen Esmersoy'un üstsüz fotoğrafı internete sızdırılmıştı. Esmersoy, kendisini mağdur ederek fotoğrafını internete sızdıran kimliği belirsiz kişilerden şikayetçi olmuştu. Esmersoy'un şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İFADE VERMEYE GİTMEDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere defalarca avukatına yazı yazılan Esmersoy, aradan geçen 15 ay boyunca ifade vermeye gitmedi. Savcılık, Esmersoy'un ifadesinin alınmadığı gibi iddia ettiği hacklenme olayıyla ilgili somut delil olmadığını belirterek, soruşturmayı kapattı.

Kaynak: Sabah

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BurcuBurcu Esmersoy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moda şovu gibi yemek programı! Cesur kıyafetleriyle yürek hoplattılar
Moda şovu gibi yemek programı! Cesur kıyafetleriyle yürek hoplattılar
Tacize dikkat çekmek için herkesin siyah giydiği geceye damga vurdu
Tacize dikkat çekmek için herkesin siyah giydiği geceye damga vurdu
Ekranlarda fırtına gibi esen isim, polisten borç para aldı
Ekranlarda fırtına gibi esen isim, polisten borç para aldı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim