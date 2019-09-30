Burcu Esmersoy, Tarkan konserinde dağıttı
Başarılı sunucu Burcu Esmersoy, gittiği Tarkan konserinde yerinde duramadı. Esmersoy, dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı
MAGAZİN 29.09.2019, 12:18 29.09.2019, 12:32
BURCU Esmersoy, 2018 yılında New York Türk Başkonsolosluğu'nda evlendiği iş insanı Berk Suyabatmaz ile 20 gün önce boşanmıştı. Başarılı sunucu, Tarkan konserinde boy gösterdi.
KENDİNDEN GEÇTİ
Boşanmasının üstünden 20 gün geçen güzel sunucu Harbiye'deki Tarkan konserine gitti. Esmersoy, konserde Megastar'ın şarkıları eşliğinde dans etti. Kıvrak hareketlerin eşlik ettiği dansları sosyal medya hesabından paylaşan güzel sunucu, takipçilerinden övgü aldı.
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