Buraya kadarmış! 5 yıllık yuva, 5 dakikada dağıldı

İŞ adamı Sadettin Saran ile 5 yıldır evli olduğu diş hekimi Emek Külür, tek celsede boşandı.
MAHKEME "BİTSİN" DEDİ
Sadettin Saran ve Emek Saran, aile mahkemesinde yapılan duruşmada avukatları ile birlikte hazır bulundu. Anlaşmalı olarak görülen boşanma davasında, mahkeme tarafların boşanmasına karar verdi.
MALLARI EMEK KÜLÜR'E BIRAKTI
Saran'ın evlilik birliği içerisinde elde edilen malları Emek Külür'e bıraktığı öğrenildi.
SADETTİN SARAN 3. KOCASIYDI
Bu, Emek Hanım'ın üçüncü evliliğiydi. İkincisini Ateş Yanyalı ile yapmış ve çok kısa sürmüştü.
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