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Buray'dan oyunculuğa yeşil ışık

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Buray, alacağı eğitimin ardından oyunculuğa yeşil ışık yakabileceğini belirtti

Buray'dan oyunculuğa yeşil ışık

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Buray, alacağı eğitimin ardından oyunculuğa yeşil ışık yakabileceğini belirtti

26 Eylül 2017 Salı 11:55
Buray'dan oyunculuğa yeşil ışık
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ŞARKICI Buray, 11. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun kapanışı ve JLL Türkiye tarafından yönetilen NeoPlus Outlet ve Yaşam Merkezi 10. yıl kutlamaları kapsamında sevenleriyle buluştu. Genç şarkıcı Buray, konserde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Alanı dolduran coşkulu kalabalık da hep birlikte şarkılara eşlik etti. Konser öncesinde açıklamalarda bulunan Buray, Eskişehir'e uzun zamandır gelmediğini ve sevenleriyle hasret gidereceklerini belirtti. Buray, "Güzel bir açık hava konserimiz olacak. Kış diye korktuk ama hava bence çok güzel. Bir kazak aldım üzerime ne olur ne olmaz diye. Gelen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar ben de onlara söz veriyorum muhteşem bir konser olacak. Çok güzel eğlenip, böyle cıvıl cıvıl şarkılar söyleyip ısınacağız. Ondan kimsenin merakı kalmasın" dedi.

"Ünlüyüm diye eğitim alanların yerini almam adil olmaz"

Müzik yapan kişilerin bir süre sonra dizi ve sinema filmlerinde rol aldığını, eğitimini aldıktan sonra kendisinin de bunu isteyebileceğini aktaran Buray, "Oyunculuk başka bir konsept, başka bir tecrübe. Benim çok bir tecrübem yok ama denemek istemez miyim? İsterim tabii ki. Ben bir de Kıbrıslıyım. Aksanım biraz daha değişik. Belki çok muhteşem bir şey çıkabilir, belki de çok kötü bir şey çıkabilir. O yüzden deneyip görmek lazım. Öyle bir fırsat olursa denemek isterim. Ufak tefek 1-2 dizide 'Buray' rolünde denemem oldu ama millet, bir sürü insan bu işin okulunu bitiriyor, tiyatro okuyor. Şimdi yani sırf şöhretim diye de böyle gelip de bu kadar insan varken onların yerini doldurmam çok da adil olmaz sanırım. O yüzden böyle ufak rolleri denemek isterim açık söyleyeyim" ifadelerini kullandı. 

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Anahtar Kelimeler:
şarkıcıBurayTürk Pop MüziğiOyunculuk
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