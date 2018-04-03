Burası tüm tiyatrocuların evi

ŞEVKET Çoruh’un yedi klasik otomobilini ve üç evini satıp 7 milyon TL kredi çekerek toplamda 17 milyon TL’ye İstanbul’un kültür sanat hayatına kazandırdığı Kadıköy’deki tiyatrosu Baba Sahne, 1’inci yaşını kutladı. Geceye Gülriz Sururi, Müjdat Gezen, Erkan Can, Meral Çetinkaya, Sumru Yavrucuk, Tilbe Saran gibi sanat dünyasının usta isimleri ve oyuncular katıldı. Ev sahibi Şevket Çoruh, “Tiyatro için iyi ki yaptım diyorum. Burası tüm tiyatrocuların, sanatseverlerin evi. Çok mutluyuz” dedi. 11. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri’nin sahiplerini bulduğu gecede aynı zamanda Şevket Çoruh’un ustası merhum Savaş Dinçel’in 76’ncı doğum günü de kutlandı. Yunus Emre Gümüş, Yıldıray Şahinler, Sumru Yavrucuk ve Bahtiyar Engin’in ödüle layık görüldüğü gecede Çoruh da, usta oyuncu Meral Çetinkaya’ya Baba Sahne tarafından verilen, ‘En İyi Seyirci’ ödülünü takdim etti.