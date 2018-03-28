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Burak, sarışın güzelle yakalandı! Görüntüler elden ele dolaşıyor

Geçtiğimiz yıl Fahriye Evcen ile evlenen Burak Özçivit, reklam yüzü olduğu markanın lansmanında sarışın bir güzelle samimi şekilde görüntülendi

Burak, sarışın güzelle yakalandı! Görüntüler elden ele dolaşıyor

Geçtiğimiz yıl Fahriye Evcen ile evlenen Burak Özçivit, reklam yüzü olduğu markanın lansmanında sarışın bir güzelle samimi şekilde görüntülendi

28 Mart 2018 Çarşamba 11:21
Burak, sarışın güzelle yakalandı! Görüntüler elden ele dolaşıyor
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BİR giyim markasının yüzü olan oyuncu Burak Özçivit, dün lansman gecesinde sarışın bir kadınla samimi şekilde gözüktü.

KULAKTAN KULAĞA KONUŞTULAR

Instagram'da 'gazetemagazin' isimli hesaptan atılan videoda Burak Özçivit'in, yanına gelen sarışın bir kadın ile samimi şekilde kulaktan kulağa konuştuğu görülüyor. Geceye Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen katılmamıştı.

EVLİLİKLERİNDE KRİZ OLDUĞU KONUŞULUYOR

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 29 Haziran 2017'de evlenmişti. Evliliklerinde henüz birinci yılı tamamlamayan çift hakkında son zamanlarda birçok iddia ortaya atıldı. O iddialardan biri de, Fahriye Evcen'in kıskançlıklarıydı.

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Anahtar Kelimeler:
Fahriye EvcenBurak Özçivit
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