Burak, sarışın güzelle yakalandı! Görüntüler elden ele dolaşıyor

BİR giyim markasının yüzü olan oyuncu Burak Özçivit, dün lansman gecesinde sarışın bir kadınla samimi şekilde gözüktü.
KULAKTAN KULAĞA KONUŞTULAR
Instagram'da 'gazetemagazin' isimli hesaptan atılan videoda Burak Özçivit'in, yanına gelen sarışın bir kadın ile samimi şekilde kulaktan kulağa konuştuğu görülüyor. Geceye Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen katılmamıştı.
EVLİLİKLERİNDE KRİZ OLDUĞU KONUŞULUYOR
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 29 Haziran 2017'de evlenmişti. Evliliklerinde henüz birinci yılı tamamlamayan çift hakkında son zamanlarda birçok iddia ortaya atıldı. O iddialardan biri de, Fahriye Evcen'in kıskançlıklarıydı.
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