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Burak, peşine düşen Rus modelin gözünün yaşına bakmadı

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, kendisini sosyal medyadan takibe alan ve zaman zaman fotoğraflarını beğenip yorum yapan Rus modeli engelledi

Burak, peşine düşen Rus modelin gözünün yaşına bakmadı

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, kendisini sosyal medyadan takibe alan ve zaman zaman fotoğraflarını beğenip yorum yapan Rus modeli engelledi

23 Ekim 2017 Pazartesi 10:37
Burak, peşine düşen Rus modelin gözünün yaşına bakmadı
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RUS manken Victoria Bonya'nın ilgisi, Burak Özçivit'i rahatsız etti. Oyuncu, sosyal medyada fotoğrafını beğenip altına yorum yazan mankeni engelledi.

YAKIN TAKİBE ALMIŞTI

Rol aldığı yapımlar sayesinde yurtdışında da geniş bir hayran kitlesi edinen Burak Özçivit, Rus manken Victoria Bonya'nın da yakın takibindeydi.

FOTOĞRAFLARINI BEĞENİP ALTINA YORUM YAPIYORDU

Bonya, ünlü oyuncunun Instagram'da paylaştığı fotoğrafları beğenip altına yorumlar yazdı. Ancak bu ilgi, hem Özçivit'i hem de hayranlarını rahatsız etti.

"O FAHRİYE'YLE EVLİ"

Geçtiğimiz haziran ayında meslektaşı Fahriye Evcen'le evlenen ünlü oyuncunun hayranları, Bonya'ya "Burak'ın eşini bırak, o Fahriye'yle evli" şeklinde mesajlar attı. Burak Özçivit de Victoria Bonya'yı sosyal medya hesaplarında engelledi.

İşte Burak Özçivit'i gözüne kestiren Rus model;

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Anahtar Kelimeler:
Burak ÖzçivitVictoria Bonyaİnstagram
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