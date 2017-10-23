Burak, peşine düşen Rus modelin gözünün yaşına bakmadı

RUS manken Victoria Bonya'nın ilgisi, Burak Özçivit'i rahatsız etti. Oyuncu, sosyal medyada fotoğrafını beğenip altına yorum yazan mankeni engelledi.
YAKIN TAKİBE ALMIŞTI
Rol aldığı yapımlar sayesinde yurtdışında da geniş bir hayran kitlesi edinen Burak Özçivit, Rus manken Victoria Bonya'nın da yakın takibindeydi.
FOTOĞRAFLARINI BEĞENİP ALTINA YORUM YAPIYORDU
Bonya, ünlü oyuncunun Instagram'da paylaştığı fotoğrafları beğenip altına yorumlar yazdı. Ancak bu ilgi, hem Özçivit'i hem de hayranlarını rahatsız etti.
"O FAHRİYE'YLE EVLİ"
Geçtiğimiz haziran ayında meslektaşı Fahriye Evcen'le evlenen ünlü oyuncunun hayranları, Bonya'ya "Burak'ın eşini bırak, o Fahriye'yle evli" şeklinde mesajlar attı. Burak Özçivit de Victoria Bonya'yı sosyal medya hesaplarında engelledi.
İşte Burak Özçivit'i gözüne kestiren Rus model;
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