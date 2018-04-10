Burak Özçivit ve Kerem Bürsin’e gişe şoku!

SON olarak Murat Boz’la birlikte kamera karşısına geçtiği Kardeşim Benim 2 filminde büyük bir hüsran yaşayan Özçivit, geçen hafta vizyona giren Can Feda ile de istediği açılışı yapamadı.
BoxOffice verilerine göre Kerem Bursin ve Burak Özçivit’in başrolü paylaştığı film, ilk hafta sonunda 110 bin kişi tarafından izlenip, listede üçüncü sırada yer aldı. Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in 6 hafta önce gösterime giren Ailecek Şaşkınız filmi ise 150 bin kişi tarafından izlendi ve geçtiğimiz hafta sonunu lider kapattı.
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