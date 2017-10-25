Burak Özçivit'ten kötü haber! Hastanelik oldu

ÇEKİMLER sürerken Burak Özçivit'ten kötü haber geldi. Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; ünlü oyuncu film setinde sakatlandı. Burak Özçivit apar topar hastaneye kaldırıldı.Ünlü oyuncunun ayak bileğindeki bağların koptuğu öğrenildi.
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