Burak'ı taciz eden Rus model, suskunluğunu bozdu

İRANLI model Mahlagha Jaberi'den sonra, Burak Özçivit'in fotoğraflarına yorum yağdıran Rus model Victoria Bonya konuştu.

FAHRİYE EVCEN KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ

İranlı model Mahlagha Jaberi, aylar önce Burak Özçivit'in bu karesine, "yakışıklı" diye yorum yapmıştı. O dönem Özçivit'in sevgilisi olan Fahriye Evcen'in de kıskançlık krizine girdiği iddia edilmişti. Ünlü oyuncu daha sonra Instagram hesabından İranlı modeli engellemişti.



İRANLI GİTTİ, RUS GELDİ

Bu kez de Rus model Victoria Bonya, Özçivit'in Instagram fotoğraflarına yorum yapmaya başladı. Bonya ilk önce Özçivit'in bu karesine "güzel" yorumunu yaptı.



37 yaşında manken, Özçivit'in paylaştığı bu kareye de, "Vücuduna güzel şekil vermişsin adamım" notunu düştü.

Rus güzel, ünlü oyuncunun paylaşımlarına yorum yapmayı sürdürdü. Bonya, son olarak ise Özçivit'in yeni imajını yayınladığı bu fotoğrafı da beğenince, oyuncunun hayranlarının tepkisiyle karşılaştı.

"İNSANLAR NEDEN BU KADAR UMURSUYOR?"

Ünlü çiftin fanları, "Artık o Fahriye ile evli peşini bırak" şeklinde yorumlar yağdırdı. Ünlü model ise, "Bu aktör için yorum yaptığımda insanlar neden bu kadar umursuyor? Çok acayip" diyerek kendisini savundu.

"BÖYLESİNE ÇILGINCA BİR TEPKİ ALMADIM"

Bonya daha ayrıntılı bir açıklama yaparak şunları söyledi: "Bugün Türk medyasından Burak Özçivit hakkında çok fazla yorum aldım. Instagram'ı kullanmaya başladığımdan beri yüzlerce insana yorum yaptım. Ama bugünkü gibi çılgınca bir tepki almadım.



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