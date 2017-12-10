Burak Deniz, Bollywood yolunda

OYUNCU Burak Deniz Hindistan'ın dev Film sektörü Bollywood için çekilecek internet dizisinde oynayacak. Deniz’in bu dizisinde kendisine eşlik edecek isimse, kariyerine erotik filmlerle başlayan Sunny Leone. Dizi Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da çekilecek. Türkiye'de bölüm başına 20 bin lira kazanan Burak Deniz’in bu yapımdan toplam 2 milyon lira alacağı iddia edildi.