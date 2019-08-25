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'Bunlar normal şeyler'

Fahriye Evcen’in doğum kilosunu veremediği için eleştirilmesine Neslihan Atagül, “Bunlar normal şeyler. İnsanların üzerine bu kadar gitmeye gerek yok” diyerek, destek oldu

MAGAZİN 25.08.2019, 09:57 25.08.2019, 09:59 Enes Subaşı
'Bunlar normal şeyler'
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NESLİHAN Atagül, dört ay önce oğlu Karan’ı kucağına alan Fahriye Evcen’in doğum kilosunu veremediği için eleştirilmesine, tepki gösterdi. Oyuncu, “Hayat bu... Bunlar normal şeyler. İnsanların üzerine bu kadar gitmeye gerek yok” dedi. Güzel bir tatil dönemi geçirdiğini belirten Atagül, “Keyfimiz gayet yerinde. 
Öyle arada sırada ağaca tırmanıyoruz. Meyve topluyoruz. Güzel” diye konuştu. 
‘Sefirin Kızı’ dizisinde Engin Akyürek’le kamera karşısına geçecek oyuncu, “Heyecanlıyız. Projenin detaylarıyla ilgili bir şey söylemeyim ama kısmetse güzel olacak” açıklamasını yaptı.
 

#Fahriye Evcen
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