Bunalıma girdi, çareyi falcılarda arıyor

HANDE Ataizi, son dönemlerde bir türlü dikiş tutmaya projelerden dolayı oldukça üzgün. Güzel sunucu son olarak FOX TV'de iki ay önce başlayan ‘Sen İste Yeter'in sunuculuğunu üstlenmiş, program reytinglerin düşük olması nedeniyle 10 gün önce yayından kaldırılmıştı.
FALCI HANDE’NİN EVİNDEN ÇIKMIYOR
Posta’nın haberine göre, programın sona ermesiyle derin bir üzüntüye kapılan Ataizi’nin çareyi falcılarda aradığı iddia edildi. İstanbul'un ünlü falcılarının Hande'ye sık sık uğradığı belirtilen Ataizi, program sona erdiğinde “Daha nice güzel projelere. Birkaç kişiyi gülümsetebildiysek ne mutlu bize” açıklamasını yapmıştı.
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