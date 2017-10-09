Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
100956
ALTIN
152.447
DOLAR
3.6972
STERLİN
4.8491
EURO
4.3414
Türk araştırmacılar bordan, yeni bir enerji kaynağı üretti
Türk araştırmacılar bordan, yeni bir...
Akıllı telefonda oyun oynarken kör oldu!
Akıllı telefonda oyun oynarken kör...
İdrar kaçırma sorununa botoks tedavisi!
İdrar kaçırma sorununa botoks tedavisi!
banner468

Bunalıma girdi, çareyi falcılarda arıyor

FOX TV'de iki ay başlayan 'Sen İste Yeter'in yayından kaldırılması Hande Ataizi'ni derinden etkiledi. Ataizi'nin çareyi falcılarda aradığı iddia edildi

Bunalıma girdi, çareyi falcılarda arıyor

FOX TV'de iki ay başlayan 'Sen İste Yeter'in yayından kaldırılması Hande Ataizi'ni derinden etkiledi. Ataizi'nin çareyi falcılarda aradığı iddia edildi

09 Ekim 2017 Pazartesi 13:22
Bunalıma girdi, çareyi falcılarda arıyor
banner404

HANDE Ataizi, son dönemlerde bir türlü dikiş tutmaya projelerden dolayı oldukça üzgün. Güzel sunucu son olarak FOX TV'de iki ay önce başlayan ‘Sen İste Yeter'in sunuculuğunu üstlenmiş, program reytinglerin düşük olması nedeniyle 10 gün önce yayından kaldırılmıştı.
FALCI HANDE’NİN EVİNDEN ÇIKMIYOR
Posta’nın haberine göre, programın sona ermesiyle derin bir üzüntüye kapılan Ataizi’nin çareyi falcılarda aradığı iddia edildi. İstanbul'un ünlü falcılarının Hande'ye sık sık uğradığı belirtilen Ataizi, program sona erdiğinde “Daha nice güzel projelere. Birkaç kişiyi gülümsetebildiysek ne mutlu bize” açıklamasını yapmıştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Hande Ataizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adnan Hoca'nın kediciği Tülay Kumaşçı, Jelena Karleusa ile çıplak rekabete girdi
Adnan Hoca'nın kediciği Tülay Kumaşçı, Jelena Karleusa ile çıplak rekabete girdi
Cep telefonuyla klip çekti, milyonlarca kez izlendi
Cep telefonuyla klip çekti, milyonlarca kez izlendi
"Türkiye'de sevilen biriyim" deyip mahkemeye koştu
"Türkiye'de sevilen biriyim" deyip mahkemeye koştu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim