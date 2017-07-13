Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan ütü üstünde sucuk yaptı!

SHOW Tv'de ekranlara gelen Dünya Güzellerim'in yeni bölümü bu akşam ekranlara geldi. Hindistan'da kendi damak zevklerine göre yiyecek bir şey bulamayan ünlü isimler, otel odasında ütü üzerinde sucuk ziyafeti çekti.Safiye Soyman, ekranlara gelen yeni bölümdeki o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.