Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan ütü üstünde sucuk yaptı!

SHOW Tv'de ekranlara gelen Dünya Güzellerim'in yeni bölümü bu akşam ekranlara geldi. Hindistan'da kendi damak zevklerine göre yiyecek bir şey bulamayan ünlü isimler, otel odasında ütü üzerinde sucuk ziyafeti çekti.Safiye Soyman, ekranlara gelen yeni bölümdeki o anları sosyal medya hesabından paylaştı.