Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Chatwatch uygulamasıyla WhatsApp'ta istediğinizi takip Edebileceksiniz!
Chatwatch uygulamasıyla WhatsApp'ta istediğinizi takip...
Kahvenin Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı: Atardamarları Temizliyor...
Kahvenin Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı:...
Bahar temizliği yapanlara uyarı
Bahar temizliği yapanlara uyarı
Doktordan hacamat uyarısı
Doktordan hacamat uyarısı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Popstar 2018 Programının yapımcısı ve sunucusu Osmantan Erkır, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Bülent Ersoy'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Erkır, "Bizim biriciğimiz, çok kıymetlimiz Sevgili Bülent Ersoy'umuza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Popstar 2018 Programının yapımcısı ve sunucusu Osmantan Erkır, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Bülent Ersoy'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Erkır, "Bizim biriciğimiz, çok kıymetlimiz Sevgili Bülent Ersoy'umuza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi

31 Mart 2018 Cumartesi 23:47
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı
banner404

TÜRK Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ersoy'un çarşamba günü Popstar 2018 canlı yayınına çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil. Osmantan Erkır, "Yayında bizimle olmasını ümit ediyoruz. Bülent Hanım'ın doktoru önümüzdeki günlerde kararını verecek" dedi. 

ODANIN BULUNDUĞU KAT BOŞALTILDI

Tedavisi yatarak süren Bülent Ersoy için hastane yönetiminin, odanın bulunduğu katı Ersoy'a tahsis ederek kattaki tüm hastaları diğer katlara taşıdığı öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 31.03.2018 23:50
Anahtar Kelimeler:
Bülent ErsoyPopstar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ses getiren yeni dizi Avlu'ya dair hiç bilinmeyenler...!
Ses getiren yeni dizi Avlu'ya dair hiç bilinmeyenler...!
'Survivor 2018'de şok suçlama: Böyle bir ihanet olamaz!
'Survivor 2018'de şok suçlama: Böyle bir ihanet olamaz!
İdo Tatlıses’in estetik sonrası ilk hali
İdo Tatlıses’in estetik sonrası ilk hali

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim