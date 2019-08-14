Bülent Ersoy'dan Hadise'ye olay sözler: O kalçaları çok hoşuma gitti!

Cesur paylaşımları ve kusursuz fiziğiyle büyük beğeni toplayan Hadise, geçtiğimiz günlerde Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde, sevenlerine oldukça gösterişli bir konser verdi.Harbiye'deki konserini ''Mekanın sahibi geri geldi'' notuyla kendi Instagram hesabından paylaşan güzel yıldızı, kimi yere göğe sığdıramadı, kimiyse Jennifer Lopez taklitçiliğiyle suçladı.Türk Müziği'nin divası Bülent Ersoy ise Hadise'nin iddialı paylaşımını, şu sözlerle yorumladı:''Hadise Hanım'ı gördüm, çok güzeldi; o Lopez mi nedir o da öyle giyinmişti, bizden de bizim kızın yapması çok hoşuma gitti.''''Güzel de taşıdı kostümlerini. O kalçaları, kum saati gibi, çok çok hoşuma gitti." dedi.''Mekanın sahibi olunca biraz tuhaf oluyor, çünkü Tarkan Beyefendi var, benim kız var, serttir ya diktir benim gibi sanki ben doğurmuşum gibi Gündeş var." ''5 gün okudu, daha da okuyacakmış, oranın sahibi bence Sevgili Ebru Gündeş ve Tarkan beyefendi oluyor diyorum; bu sözümün üzerinde de duruyorum."