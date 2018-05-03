Bülent Ersoy'dan eski eşine: Cehenneme direk olsun



BÜLENT Ersoy, 2007'de jürilik yaptığı 'Popstar Alaturka' yarışmasında tanıştığı Armağan Uzun ile evlenip 1 yıl sonra boşanmıştı.

Bülent Ersoy eski eşi için, "Benden uzak, cehenneme direk olsun." şeklinde konuştu.

ESKİ EŞE NOTUNU VERMİŞTİ

Popstar 2018 sahnesinde, yarışmacı Salih Zülüfoğlu ile jüri üyesi Bülent Ersoy’un eski eşi Armağan Uzun, "Sen miydin sevgilimi çalan" adlı şarkıyı seslendirmişti.

Ersoy sahnede, aynı kadın tarafından aldatılan iki arkadaşı canlandıran Zülüfoğlu ve eski eşi Armağan Uzun’un mizansenini beğenmemişti.

Ersoy, mizansene sinirlenerek eski eşi Armağan Uzun ve yarışmacı Zülüfoğlu’na 50 puanı layık görmüştü.