Bülent Ersoy'dan eski eşine: Cehenneme direk olsun

BÜLENT Ersoy, 2007'de jürilik yaptığı 'Popstar Alaturka' yarışmasında tanıştığı Armağan Uzun ile evlenip 1 yıl sonra boşanmıştı.
Bülent Ersoy eski eşi için, "Benden uzak, cehenneme direk olsun." şeklinde konuştu.
ESKİ EŞE NOTUNU VERMİŞTİ
Popstar 2018 sahnesinde, yarışmacı Salih Zülüfoğlu ile jüri üyesi Bülent Ersoy’un eski eşi Armağan Uzun, "Sen miydin sevgilimi çalan" adlı şarkıyı seslendirmişti.
Ersoy sahnede, aynı kadın tarafından aldatılan iki arkadaşı canlandıran Zülüfoğlu ve eski eşi Armağan Uzun’un mizansenini beğenmemişti.
Ersoy, mizansene sinirlenerek eski eşi Armağan Uzun ve yarışmacı Zülüfoğlu’na 50 puanı layık görmüştü.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.