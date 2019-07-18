Bülent Ersoy'dan bomba çıplaklar kampı itirafı

DİVA lakaplı usta sanatçı Bülent Ersoy, geçtiğimiz akşam Yalova'da bir otelin açılış gecesinde sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Ersoy, İspanya'daki bir çıplaklar kampında tatil yaptığını söyledi.

TRANSPARAN ELBİSE GİYDİ

Otelin açılışı için havuz başında 1000 kişiye konser veren Ersoy, 4 saate yakın konser verdi. Diva, konserin sonunda ayakta alkışlandı. Gülşah Saraçoğlu'nun atölyesinin hazırladığı, ten rengi tül üzerine, yarı değerli Swarovski taşlar işlenmiş transparan tuvaleti ve bronz teni ile Diva, sadece sesiyle değil, görüntüsüyle de izleyenleri kendisine hayran bıraktı.Diva lakaplı usta sanatçı Bülent Ersoy, geçtiğimiz akşam Yalova'da bir otelin açılış gecesinde sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Ersoy, İspanya'daki bir çıplaklar kampında tatil yaptığını söyledi.

TRANSPARAN ELBİSE GİYDİ

Otelin açılışı için havuz başında 1000 kişiye konser veren Ersoy, 4 saate yakın konser verdi. Diva, konserin sonunda ayakta alkışlandı. Gülşah Saraçoğlu'nun atölyesinin hazırladığı, ten rengi tül üzerine, yarı değerli Swarovski taşlar işlenmiş transparan tuvaleti ve bronz teni ile Diva, sadece sesiyle değil, görüntüsüyle de izleyenleri kendisine hayran bıraktı.