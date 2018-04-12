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Günlük Burç Yorumu - 12 Nisan 2018 Perşembe
12 Nisan Günlük Burç Yorumu

Bülent Ersoy çıldırdı: Sağ olduğum müddetçe...

Popstar 2018 ses yarışmasının jüri üyesi Bülent Ersoy, yarışmanın güçlü ismi Salih Zülüfoğlun’a sert sözler sarf etti. Ersoy, sinirlerine hakim olamayarak Zülüfoğlu, “Ben sağ olduğum müddetçe, nefes aldığım müddetçe, bu tavırla siz birinci olamazsınız. Yaptırmam” ifadelerini kullandı.

Bülent Ersoy çıldırdı: Sağ olduğum müddetçe...

Popstar 2018 ses yarışmasının jüri üyesi Bülent Ersoy, yarışmanın güçlü ismi Salih Zülüfoğlun’a sert sözler sarf etti. Ersoy, sinirlerine hakim olamayarak Zülüfoğlu, “Ben sağ olduğum müddetçe, nefes aldığım müddetçe, bu tavırla siz birinci olamazsınız. Yaptırmam” ifadelerini kullandı.

12 Nisan 2018 Perşembe 08:28
Bülent Ersoy çıldırdı: Sağ olduğum müddetçe...
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YARIŞMANIN güçlü ismi Salih Zülüfoğlu, bu hafta sahneye ‘Gençliğe Veda’ isimli şarkıyla çıktı. Jüri üyesi Bülent Ersoy, Zülüfoğlu’na tavırlarına dikkat etmesi yönünde öğüt vererek, “Sahneye çıktığım eser olduğuna kadar ezberlemiş. Bunlar hep benim numaralarım. Benden yapıyor. Yapabilir. Bende Müzeyyen Hanımı taklit etmeye çalışırdım. Ne haddime. Olabilir bu son derece doğal. Ama bu kadar dinyelipte o eseri böyle okuduğunuz vakit ve bunu siz yaparsanız o zaman olmaz. Şapkaları değişiriz. Öyle macun şarkılarda eyvallah. Tamam sesleri çok güzel basıyorsunuz. Sakın zannetmeyin ki bu işin finali belli. Ben oldum. Ben bu işi götüreceğim. Bayrak bende, sakın. Bu tavırla bayrak mayrak değil, asla alamazsınız. Ben sağ olduğum müddetçe, nefes aldığım müddetçe, bu tavırla siz birinci olamazsınız. Yaptırmam” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Popstar 2018Bülent Ersoy
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