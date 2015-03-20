'Bugün Yıldız Benim' Show TV'de başlıyor

SHOW TV kısa süre önce düşük reyting sebebiyle Bu Tarz Benim yarışmasını yayından kaldırmıştı. Alınan bilgilere göre yapımcılığını R Film'in üstlendiği yeni bir yarışma programı sürpriz jüri kadrosuyla Show TV ekranlarına gelecek. Yeni yarışmanın adı iste "Bugün Yıldız Benim".

Telif hakkı ve düşük reytingler yüzünden ekranlara tutunamayan Show TV’nin Bu Tarz Benim adlı yarışmasının yerine Bugün Yıldız Sensin adlı yarışma sürpriz jüri üyeleri ile geliyor. SHOW TV Bu Tarz Benim hüsranından sonra yepyeni bir yarışma ile iddialı geliyor. Son yıllarda gündemi belirleyen yarışmalarla ön plan çıkan Show Tv bu kez hem sesine hem sahnesine hem giyiminde iddialı olan yarışmacıları ekrana getirecek. İşte, Bugün Yıldız Benim muhteşem kadrosu..

Telif hakkı ve düşük reytingler yüzünden ekranlara tutunamayan Show TV’nin Bu Tarz Benim adlı yarışmasının yerine Bugün Yıldız Sensin adlı yarışma sürpriz jüri üyeleri ile geliyor.

Bugün Yıldız Benim, Hakan Akkaya, Songül Karlı ve Mert Ekren’in jüri üyeliği ve güzel manken Özge Ulusoy’un sunumuyla Pazartesi günü Show TV ekranlarında başlıyor.

Sesine, tarzına ve sahnesine güvenen kadınların yarışacağı yine reytingleri göğüsleyeceği tahmin edilen yarışma merakla bekleniyor.

Show TV ekranları bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını R Film’in üstlendiği “Bugün Yıldız Benim”, sürpriz kadrosuyla yakında izleyicilerle buluşacak.

“Sesime güveniyorum!”, “Sahne performansımla herkesi büyülerim!”, “Giydiklerimle olay yaratırım!” diyen ve kendine güvenini kanıtlamak isteyen hanımlara, hodri meydan!

“Benim neyim eksik?” diye söylenmekten bıktınız mı? Artık ev işleri yaparken şarkı söylemekten sıkıldınız mı? Yoksa altın günlerin aranan yıldızı olmaktan daha fazla şeyler mi istiyorsunuz? Bu sorulara hanımlardan tokat gibi cevap geliyor.