Bu ufaklık şimdi, Türkiye'nin deli gibi takip ettiği bir moda ikonu!

Ünlülerin Çocukluk Fotoğrafları

Yasemin Özilhan

Hemen hemen her gün bir fotoğraf paylaşan Özilhan, çocukluk yıllarına ait bu kareyi ‘Yıl 1992 kardeşlerle' mesajıyla paylaştı.

Ezgi Mola

"Olm bi çay simit getirin da, diş çıkaracaz Allah'ın izninyle! Dönemimin Ramazan abisiymişim" notuyla çocukluk fotoğrafını paylaşan bu ünlü sizce kim? Bakmayın öyle kendisine "Ramazan abi" dediğine o aslında son yılların en gözde kadın oyuncularından biri. 1984 tarihli o fotoğraftaki çocuk Ezgi Mola'nın ta kendisi. Mola, şu sıralar Maide'nin Altın Günü adlı filmiyle gündemde.

Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı'nın çocukluk fotoğrafı büyük ilgi gördü. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Teyzesiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı 'Geçenlerde Hülya teyzemle çektirdiğim bir fotoğraf' notuyla yayınlayan Ilıcalı'nın paylaşımı büyük ilgi gördü.

Demet Özdemir

İlk bakışta tanıyamadığınız bu küçük kız şimdilerde televizyon dünyasının en çok izlenen dizilerinde başrol oynuyor. 1992 doğumlu güzel oyuncu en son 'No 309' dizisiyle ekranlarda boy gösterdi. Şimdilerde uzun saçlarıyla dikkat çeken Demet Özdemir bu fotoğrafını 'Ne çok değişmişim! Seni seviyorum çocuk' mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.