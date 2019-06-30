GAZETECİLERİN görüntü almasını istemeyen şarkıcı, “Denize girmeyeceğim, beni selülitli yakalayamazsınız” demesine rağmen başarılı olamadı.
Çekildiğini anlayan Derici, Instagram hesabından “Bu sezon da selülit şov benden... Eskiden çok takardım kafama ama artık aşırı umrumda değil” notunu yazdı.
‘Bu sezon selülit şov benden’
İrem Derici, Bodrum Root adlı mekanda objektiflere takıldı
GAZETECİLERİN görüntü almasını istemeyen şarkıcı, “Denize girmeyeceğim, beni selülitli yakalayamazsınız” demesine rağmen başarılı olamadı.
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