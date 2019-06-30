‘Bu sezon selülit şov benden’

GAZETECİLERİN görüntü almasını istemeyen şarkıcı, “Denize girmeyeceğim, beni selülitli yakalayamazsınız” demesine rağmen başarılı olamadı.



Çekildiğini anlayan Derici, Instagram hesabından “Bu sezon da selülit şov benden... Eskiden çok takardım kafama ama artık aşırı umrumda değil” notunu yazdı.

