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Bu sefer dudakları olay oldu!

Yaptığı her paylaşımla olay yaratan genç şarkıcı Aleyna Tilki, son paylaşımıyla da hedef oldu. Sosyal medya kullanıcıları Tilki'nin dudaklarına yaptırdığı estetiği abarttığını söyledi

MAGAZİN 29.09.2019, 12:45 29.09.2019, 12:46
Bu sefer dudakları olay oldu!
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GENÇ şarkıcı Aleyna Tilki, bir süredir Fransa'da tatilde. Tilki, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyor. Paris'in simgesi Eyfel kulesi altında selfie çekilen genç popçu yine eleştirilerin hedefi oldu.

"DUDAKLARINA NE OLDU"

Fransa tatilinin tadını çıkaran ve Eyfel kulesi altında fotoğrafını paylaşan Aleyna Tilki'nin dudakları dikkat çekti. Tilki'ye takipçileri "Dudaklarına ne oldu?" diye soru yağdırdı. Tilki'nin daha önce dudaklarına dolgu yaptırdığı iddia edilmişti.

#Aleyna Tilki
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