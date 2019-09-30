Bu sefer dudakları olay oldu!

GENÇ şarkıcı Aleyna Tilki, bir süredir Fransa'da tatilde. Tilki, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyor. Paris'in simgesi Eyfel kulesi altında selfie çekilen genç popçu yine eleştirilerin hedefi oldu.

"DUDAKLARINA NE OLDU"

Fransa tatilinin tadını çıkaran ve Eyfel kulesi altında fotoğrafını paylaşan Aleyna Tilki'nin dudakları dikkat çekti. Tilki'ye takipçileri "Dudaklarına ne oldu?" diye soru yağdırdı. Tilki'nin daha önce dudaklarına dolgu yaptırdığı iddia edilmişti.