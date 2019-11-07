Bu mesaj sosyal medyayı salladı: Arsa parasına ayakkabı

ARMAĞAN Çağlayan'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma yorum yağdı. Başarılı televizyoncu, "Uzun süre sonra İstanbul’da bir giyim mağazasına girdim. Bir ayakkabı beğendim. Tam alacağım, kaç lira diye sordum; 38.500 TL. O ne ya? Bu paraya arsa alınır. Delirmişler" mesajıyla gündem oldu.

Çağlayan'ın gönderisine gelen yorumlardan bazıları şöyle:

- Vuruğu, çiziği, boyası var mi diye sormadan almayın. Bir de kendi tanıdığınız ustaya gösterin. Kasko yaptırın mutlaka. Şimdiden hayırlı olsun.

- Dükkanın hava parasıdır o yanlış anlamışsınızdır...

- Benim girdiğim mağazaların toplam değeri o kadar.

- Taksit yapıyorlar mı?

- Silivri'de yatırımlık arsalarımız var Armağan Bey, imar yok ama gelecek, kanal manzaralı.

- Protez ayak fiyatı bu.

- Abi o parayı ben versem, yatağımın baş ucundan ayırmam onu. Hem valla ben onu değil, o beni giymiş olurdu. İnsan basmaya kıyamaz.

- İçinde ayak da veriyor olmalılar bu paraya.

- Allah Allah ayak numaranız ne ki.

- Ayakkabı altın kaplama mıydı? O nasıl bir mağazaymış öyle?



