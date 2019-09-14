'Bu kadar sevgili hak edecek ne yaptım?'

SABAH gazetesine röportaj veren Murat Ünalmış, "Dünyanın her yerinden hayranlarınız var" sorusuna şu yanıtı verdi:



"ABD'den bile yazıyorlar. 'Onların sevgisini kazanacak ne yaptım acaba?' diye soruyorum kendime. Şöhreti yakalamak artık o kadar kolay ki. Sosyal medya var ama yabancıların bu kadar ilgi göstermesinin ne mesela? 'Farklı kültürden olmamıza rağmen yüzünüze baktığımızda o duygunuzu seviyoruz' diyorlar. Bu duygunun karşıya geçmesi ne güzel. Çünkü aşkı oynaman için aşkın ne olduğunu bilmen gerekir."