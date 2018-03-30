Bu görüntüsünü unutun! Nur Yerlitaş tanınmaz halde

JÜRİ üyeliği yaptığı programda sadece huysuz tavırlarıyla değil aynı zamanda kilolarıyla da dikkatleri üzerine çeken Yerlitaş geride bıraktığımız yılın son aylarında bir diyet programına başlamış ve kısa sürede hatırı sayılır kilolar vermişti.

11 AYA BÖLDÜ, TÜM KİLOLAR GİTTİ

Ekim ayında verdiği bir röportajda mide ameliyatı geçirmediğini ve kendi tabiriyle standartların üzerindeki kilosundan 11 aya böldüğü bir program sayesinde kurtulduğunu söyleyen Yerlitaş, profesyonel yardım alarak diyet yaptığını söylemişti.

HEM MİDE HEM PORSİYON KÜÇÜLDÜ

Kurallara uyduğu için midesinin ve doğal olarak da porsiyonlarının küçüldüğünü söyleyen Yerlitaş, bu yöntemi mide ameliyatı olmaktan daha sağlıklı bulduğunu da sözlerine eklemişti.

BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Evine gelen bir spor hocasıyla çalışmalarını sürdüren modacı yeni görüntüsüyle çok şaşırttı. Geride bıraktığımız yılın son aylarına oranla çok daha zayıflamış görünen Yerlitaş ya dediği gibi başarılı bir şekilde diyetini sürdürüyor ya da fikrini değiştirip ameliyat masasına yattı.