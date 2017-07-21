AŞKIN Nur Yengi uzun yıllardır dost olduğu Harun Kolçak'ı kaybettikten sonraki duygularını takipçileriyle paylaştı. Acısını, "Canım arkadaşım..söyleyecek söz yok...çok üzgünüm... kanadım kırılmış gibiyim...Seninle geçirdiğim her güne , bana kattıklarına sonsuz teşekkür ediyorum...Bu dünyadan kırgın ayrıldığını biliyorum.. Bir gün herkes hesaplaşacak...Rahat uyu kıymetlim..." sözleriyle dile getiren Aşkın Nur Yengi'nin takipçileri de sanatçının üzüntüsünü paylaştı.
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