AŞKIN Nur Yengi uzun yıllardır dost olduğu Harun Kolçak'ı kaybettikten sonraki duygularını takipçileriyle paylaştı. Acısını, "Canım arkadaşım..söyleyecek söz yok...çok üzgünüm... kanadım kırılmış gibiyim...Seninle geçirdiğim her güne , bana kattıklarına sonsuz teşekkür ediyorum...Bu dünyadan kırgın ayrıldığını biliyorum.. Bir gün herkes hesaplaşacak...Rahat uyu kıymetlim..." sözleriyle dile getiren Aşkın Nur Yengi'nin takipçileri de sanatçının üzüntüsünü paylaştı.