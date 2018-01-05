Bu aşk çok konuşulur! Engin Akyürek Cansu Dere kimdir kaç yaşında? Engin Akyürek Cansu Dere beraber mi?

AKŞAM'DA yer alan habere göre uzun süredir hayatında biri olmayan Engin Akyürek ile en son Fransız bir sevgilisi olan Cansu Dere bugünlerde aşk sarhoşu! Daha önce bir erkekte aradığı kritlerleri ‘Zekâ, akıl, muhabbet’ diyerek özetleyen Dere’nin kalbini Akyürek’e kaptırdığı iddia edildi. Kulislerde konuşulanlara göre sevgililer, ilişkilerinin büyüsünü bozmamak için gözlerden uzak buluşmayı tercih ediyor.

BULUŞMA NOKTASI ANADOLU YAKASI

İkili bunun için de buluşma yerlerini Akyürek’in yaşadığı Anadolu Yakası’nı belirledi. Basına karşı mesafeli olan Dere ve Akyürek’in birlikteliklerinden emin olana kadar da görüntü vermeyecekleri konuşuluyor. Çift en son bir ödül töreninde sahneye birlikte çıkmıştı.