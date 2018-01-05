Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları-5 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Çocuklarda zeka gelişimini arttırmanın 5 adımı
Çocuklarda zeka gelişimi artırmanın 5...
Günlük Burç Yorumu - 5 Ocak 2018 Cuma
5 Ocak Günlük Burç Yorumu
5 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
5 Ocak 2018 Antalya -...

Bu aşk çok konuşulur! Engin Akyürek Cansu Dere kimdir kaç yaşında? Engin Akyürek Cansu Dere beraber mi?

Bu aşk çok konuşulur! Türkiye’nin iki başarılı oyuncusu Engin Akyürek ile Cansu Dere’nin gözlerden uzak yeni bir ilişkiye yelken açtıkları iddia edildi

Bu aşk çok konuşulur! Engin Akyürek Cansu Dere kimdir kaç yaşında? Engin Akyürek Cansu Dere beraber mi?

Bu aşk çok konuşulur! Türkiye’nin iki başarılı oyuncusu Engin Akyürek ile Cansu Dere’nin gözlerden uzak yeni bir ilişkiye yelken açtıkları iddia edildi

05 Ocak 2018 Cuma 12:33
Bu aşk çok konuşulur! Engin Akyürek Cansu Dere kimdir kaç yaşında? Engin Akyürek Cansu Dere beraber mi?
banner404

AKŞAM'DA yer alan habere göre uzun süredir hayatında biri olmayan Engin Akyürek ile en son Fransız bir sevgilisi olan Cansu Dere bugünlerde aşk sarhoşu! Daha önce bir erkekte aradığı kritlerleri ‘Zekâ, akıl, muhabbet’ diyerek özetleyen Dere’nin kalbini Akyürek’e kaptırdığı iddia edildi. Kulislerde konuşulanlara göre sevgililer, ilişkilerinin büyüsünü bozmamak için gözlerden uzak buluşmayı tercih ediyor.
BULUŞMA NOKTASI ANADOLU YAKASI
İkili bunun için de buluşma yerlerini Akyürek’in yaşadığı Anadolu Yakası’nı belirledi. Basına karşı mesafeli olan Dere ve Akyürek’in birlikteliklerinden emin olana kadar da görüntü vermeyecekleri konuşuluyor. Çift en son bir ödül töreninde sahneye birlikte çıkmıştı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Engin AkyürekCansu Dere
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ameliyatla kadın olan Selin'in hayallerini yıkan sevgili konuştu
Ameliyatla kadın olan Selin'in hayallerini yıkan sevgili konuştu
Münir Özkul'un hiç bilinmeyen Atatürk anısı
Münir Özkul'un hiç bilinmeyen Atatürk anısı
Ünlülerin akın ettiği düğünde damat bombayı patlattı: Karım hamile
Ünlülerin akın ettiği düğünde damat bombayı patlattı: Karım hamile

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim