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Boyundan büyük oğlu varmış! Ceylan fotoğrafını paylaştı

Sahne kariyerine ilk olarak 7 yaşında başlayan türkücü Ceylan, sanat camiasının ışıltılı hayatından uzak tuttuğu oğlu Yiğit'le fotoğrafını paylaştı

Boyundan büyük oğlu varmış! Ceylan fotoğrafını paylaştı

Sahne kariyerine ilk olarak 7 yaşında başlayan türkücü Ceylan, sanat camiasının ışıltılı hayatından uzak tuttuğu oğlu Yiğit'le fotoğrafını paylaştı

13 Ocak 2018 Cumartesi 12:47
Boyundan büyük oğlu varmış! Ceylan fotoğrafını paylaştı
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ÖNCEKİ gün Seda Sayan'ın programına konuk olan türkücü Ceylan, sosyal medya hesabından herkesten sakladığı oğluyla fotoğrafını paylaştı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM ANNEM"

Yeni imajıyla dikkat çeken ünlü türkücü, oğlu Yiğit'le paylaştığı fotoğrafa "Aslan oğlum Yiğitim benim iyiki varsın seni çook seviyorum annem" notunu düştü.

20 BİNE YAKIN BEĞENİ ALDI

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü türkücünün fotoğrafı, kısa sürede 20 bine yakın beğeni aldı.

İşte Ceylan ve oğlu;

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Son Güncelleme: 13.01.2018 14:23
Anahtar Kelimeler:
Seda SayanCeylanMagazin
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