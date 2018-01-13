Boyundan büyük oğlu varmış! Ceylan fotoğrafını paylaştı

ÖNCEKİ gün Seda Sayan'ın programına konuk olan türkücü Ceylan, sosyal medya hesabından herkesten sakladığı oğluyla fotoğrafını paylaştı.
"SENİ ÇOK SEVİYORUM ANNEM"
Yeni imajıyla dikkat çeken ünlü türkücü, oğlu Yiğit'le paylaştığı fotoğrafa "Aslan oğlum Yiğitim benim iyiki varsın seni çook seviyorum annem" notunu düştü.
20 BİNE YAKIN BEĞENİ ALDI
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü türkücünün fotoğrafı, kısa sürede 20 bine yakın beğeni aldı.
İşte Ceylan ve oğlu;
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