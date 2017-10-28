HELİN Avşar, geçen akşam Beşiktaş'ta bulunan bir tanıtım gecesinde objektiflere yansıdı. Helin Avşar'ın kürkü dikkat çekti.
ŞİZOFREN BİR KADINI CANLANDIRACAK
Helin Avşar, yeni projesi hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendisinin şizofreni bir kadını canlandıracağını söyledi.
"SÜREKLİ YATAKTA OLACAĞIM"
Bunun yanı sıra Helin Avşar "Burak Hakkı'nın boyu çok uzun ama sürekli yatakta olacağım için, sıkıntı yaşamayacağız" şeklinde açıklamalarda bulunarak merak uyandırdı.
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