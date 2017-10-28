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"Boyu çok uzun ama sürekli yatakta olacağım"

Burak Hakkı ile birlikte yeni bir projede rol almaya hazırlanan Helin Avşar, "Burak Hakkı'nın boyu çok uzun ama sürekli yatakta olacağım için, sıkıntı yaşamayacağız" dedi

"Boyu çok uzun ama sürekli yatakta olacağım"

Burak Hakkı ile birlikte yeni bir projede rol almaya hazırlanan Helin Avşar, "Burak Hakkı'nın boyu çok uzun ama sürekli yatakta olacağım için, sıkıntı yaşamayacağız" dedi

28 Ekim 2017 Cumartesi 11:47
"Boyu çok uzun ama sürekli yatakta olacağım"
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HELİN Avşar, geçen akşam  Beşiktaş'ta bulunan bir tanıtım gecesinde objektiflere yansıdı.  Helin Avşar'ın kürkü dikkat çekti.

ŞİZOFREN BİR KADINI CANLANDIRACAK

Helin Avşar, yeni projesi hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendisinin şizofreni bir kadını canlandıracağını söyledi.

"SÜREKLİ YATAKTA OLACAĞIM"

Bunun yanı sıra  Helin Avşar "Burak Hakkı'nın boyu çok uzun ama sürekli yatakta olacağım için, sıkıntı yaşamayacağız" şeklinde açıklamalarda bulunarak merak uyandırdı.

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BeşiktaşBurak HakkıHelin AvşarMagazin
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