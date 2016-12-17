OZAN Çolakoğlu ile birlikte geride bıraktığımız gün bebek odası için alışverişe çıkan Gülşen, doğum için gün sayıyor...

Doğumdan kısa bir süre önce son derece pahalı yeni dairesine taşınan ünlü şarkıcının, doğumdan sonra bebeğine altı ay boyunca kendisinin bakmak istediği ortaya çıktı.

Gülşen’den ‘Hayalet’ adlı şarkıyı alan Demet Akalın, şarkıcının bu kararıyla ilgili, "Gülşen 6 ay için çocuğuna kendisinin bakmak istediğini söyledi. Böyle ilginç fantezileri var. Hele bir çocuk doğsun göreceğim onu. Beni doğumdan sonra arayıp bebek bakıcısı numarası isteyen çok arkadaşım oldu" şeklinde konuştu.







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